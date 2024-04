Cagliari-Juventus - Serie A | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024) Questa sera alle 20.45, alla Unipol Domus, ilospita lanella gara valida per la trentatreesima giornata del campionato diA. Una partita da non perdere tra dueche sono parecchio distanti in classifica, ma che può riservare molte sorprese. I rossoblù hanno una missione, la salvezza, e non stanno più guardando in faccia nessuno. I bianconeri invece stanno provando a ritrovare loro stessi per chiudere degnamente un’annata non troppo memorabile. Andiamo dunque a scoprire quali sono le ultime novità e dove vedere inil matchA: le ultime C’è un dato che deve far riflettere e non è da poco. Nelle ultime 8 partite i rossoblù hanno ...