Borse in primavera - quali sono quelle di tendenza?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 aprile 2024) Accessori di nome, eppure non di fatto. Tutti coloro isostano inchiodati nella propria antiquata convinzione che questi abbiano un ruolo soltanto periferico nell’intento della riuscita di un buon look probabilmente dovrebbero rivedere i principi cardine della propria esistenza. Ogni grande personalità della moda del presente e del passato – così come ciascun fashion addicted che si sia guadagnato tale appellativo per una ragione – lo sa bene: persino la mise più anonima ed arrangiata alla bell’e meglio può potenzialmente essere elevata ad un altro livello con il furbo assetto di giusti borsa, cintura, scarpe e cappello. Proprio grazie a loro, infatti, viene delineata l’impronta di ognuno di noi così come viene delineato il contesto nel quale ci troviamo. E, se nonquesti dei buoni motivi per indurre definitivamente ad investire su pezzi di ...