(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo lungo tempo è la prima settimana libera in casa Olimpia Milano. Terminata l’Eurolega con la delusione dell’eliminazione all’Armani non rimane che puntare tutte le sue fiches sul campionato provando a realizzare quello che sarebbe uno storico tris dopo i successi del ‘22 e ‘23. Per tornare all’ultima impresa biancorossa di questo tipo bisognerebbe tornare agli anni ‘80 con Dan Peterson. La strada è lunghissima, al momento Milano è terza in classifica a tre giornate dal termine, lo spauracchio più grande è quello di una possibile semifinale con Bologna che escluderebbe una delle due grandi candidate per lodalla finale. Questo perchè Olimpia e Virtus sono attualmente a pari merito a -2 dalla lanciatissima Brescia. Milano sa che deve cogliere un trio di vittorie nelle ultime giornate a partire da questa domenica con Scafati (rimangono out per infortunio ...

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati il sistema “paga o accetta” viola le norme comunitarie sulla privacy (wired)

Zucchero aggiunto negli alimenti per bimbi di Nestlé - Lo studio conclude che la multinazionale ha praticamente rinunciato agli zuccheri aggiunti in Europa, ma li usa su ampia scala nei prodotti per bimbi destinati ai Paesi a basso reddito, mentre l’OMS ...rsi.ch

Senza Europa, solo lo scudetto può salvare la stagione - Dopo l'eliminazione dall'Eurolega, Olimpia Milano punta sul campionato per conquistare uno storico tris. Attualmente terza in classifica, la squadra deve vincere le prossime partite per raggiungere l' ...ilgiorno

Europa League – Roma-Milan, tutto in una notte. Atalanta per un sogno Conference League – Fiorentina in semifinale a 1,20 su Sisal.it - Parafrasando il celebre film di John Landis con Michelle Pfeiffer, Roma e Milan si giocano l’accesso alle semifinali di Europa League in uno stadio Olimpico ... 3,25 per il pareggio. Senza la regola ...padovanews