Sardegna | cerca di uccidere la ex schiantandosi contro la sua auto

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 L’uomo, già denunciato per stalking dalla ex compagna, è stato fermato con la pesante accusa di tentato omicidio. Gli inquirenti ne sono certi: non è stato un incidente quello accaduto nel pomeriggio di ieri lungo la stradale 126, a Carbonia. Ma un tentato femminicidio. Perché i protagonisti della terribile vicenda, Alessio Zonza, 50 anni, ex guardia giurata e Amanda Gallus, erano da tempo arrivati ai ferri corti nella loro relazione. Al punto che la donna aveva denunciato l’uomo per stalking e il giudice aveva firmato un provvedimento che vietava al suo ex compagno di avvicinarsi a lei. Cosi ieri pomeriggio – secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine – l’uomo alla guida della sua Alfa 147 si sarebbe volutamente scontratola Ford Fiesta della ex compagna, facendola finire al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Dove è ...