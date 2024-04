Rixie Cut | il lato morbido dei capelli corti

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il pixie della primavera 2024 non sarà più lo stesso. Il classico taglio corto caratterizzato da ciuffo laterale, infatti, si arricchisce di una nuova espressività, che sembra voler ricalcare l’animo iconico e spensierato diretrò. Si chiamaCut ed è il taglio corto che unisce vibes anni ’60 e ’90 attraverso una silhouette attuale e arrotondata. Un taglio diche si rivela di tendenza e attualissimo, ma anche estremamente versatile: basta lo styling giusto, infatti, per trasformare completamente l’hairstyle, giocando con uno stile moderno o, al contrario, esigendo un ritorno a capigliature d’epoca. IlCut, infatti, è un taglio corto che guarda al futuro, pur senza ...

