Mercato auto - brusco stop a marzo 2024 | -2,8% in Europa Giù le elettrich - boom ibride

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 aprile– Improvvisa frenata deldelle. Le immatricolazioni inOccidentale sono state sono state 1.383.410, in calo del 2,8% rispetto allo stesso mese del. Secondo i dati Acea, i costruttori d’europei, la battuta d’arresto non compromette l’andamento positivo del primo trimestre: sono state vendute in tutto 3.395.049, il 4,9% in più dello stesso periodo del 2023. "La tempistica delle vacanze di Pasqua - spiega la nota Acea - ha avuto un impatto negativo sulle vendite del mese scorso nella maggior parte dei mercati Ue, compresi i quattro maggiori: Germania (-6,2%), Spagna (-4,7%), Italia (-3,7%) e Francia (-1,5%). Nel primo trimestre i principali mercati hanno registrato una ...