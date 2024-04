Medio Oriente - Ponte sullo Stretto ed Europee | la giornata politica in diretta VIDEO

Bernini, gli atenei non sono zona franca per chi commette reati - "Gli atti discriminatori sono reati ovunque, non esistono luoghi dove si possano tollerare, l'università non è una zona franca e non dà l'impunità a chi commette reati". (ANSA) ...ansa

Borrell (Ue) a G7 Capri: "Siamo sull'orlo guerra in Medio Oriente" - Roma, 18 apr. (askanews) - Josep Borrell, capo della diplomazia dell'Unione Europea, nel corso di una conferenza stampa a Capri, dove è in corso la riunione del G7 dei ministri degli Esteri, ha ...libero

Israele, l’imperativo dell’Ue è evitare l’escalation regionale. Borrell dal G7 avverte: “Mantenere alta l’attenzione su Gaza” - Bruxelles - I centinaia di droni e missili lanciati dall'Iran verso il territorio israeliano, in risposta al bombardamento della sede ...eunews