La parola agli studenti | Misura poco incisiva

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Ben vengano le agevolazioni per gli, ma non ci sentiamo incentivati a spostarci in macchina in città soprattutto perché mancano i parcheggi". L’opinione di alcunisulle polemiche dei giorni scorsi riguardanti il provvedimento del Comune, che prevede la possibilità per gli iscritti all’Università di Pisa di ottenere lo sconto riservato ai residenti nelle aree di sosta blu. A fronte delle perplessità avanzate sulla decisione della giunta comunale che, secondo molti, ostacolarebbe una mobilità green, i diretti interessati hanno richiamato l’attenzione sulla difficoltà di trovare parcheggio in centro e sui problemi di viabilità, fattori che continuano a disincentivare l’uso dell’auto. "Io, pur avendo la macchina, la uso soltanto per spostarmi fuori dalla città. Nonostante l’abbassamento delle tariffe, continuerò a muovermi a piedi ...