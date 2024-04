Iran-Israele - il politologo a Notizie com | Terza guerra mondiale sempre più vicina La comunità internazionale intervenga subito

(Di giovedì 18 aprile 2024) La situazione tradiventapiù incandescente dopo l’attacco diretto che Teheran ha sferrato a Tel Aviv sabato scorso. Netanyahu sta preparando una risposta al blitz con i droni: “Abbiamo il diritto di difenderci”, ha dichiara di fronte ai ministri degli Esteri di Germania e Regno Unito. Dal canto suo l’ha evacuato le basi militari in Siria e ha minacciato di utilizzare i caccia multiruolo steath, Sukhoi Su-57, di fabbricazione russa., il: “più” (Ansa Foto/Facebook) –.comIntanto si è infiammato il fronte del Libano, dopo che razzi di Hezbollah sono stati lanciati sulla Galilea, causando 13 feriti. Al ...

«Riteniamo che sia molto importante fare tutto il possibile per isolare l’Iran», così al termine della prima giornata del Consiglio europeo , il presidente Charles Michel ha annunciato nuove sanzioni ... (linkiesta)

Secondo fonti egiziane Washington avrebbe accettato il piano israeliano per un’azione militare a Rafah Gli Stati Uniti avrebbero accettato il piano israeliano per un'operazione a Rafah, nel sud ... (sbircialanotizia)

Bitcoin, target $100.000 a rischio con la guerra Iran-Israele - I massimi storici per Bitcoin devono ancora arrivare, ma la guerra Iran-Israele può far crollare il prezzo. Attenzione ai livelli critici.money

Media: gli Usa hanno dato l’ok all’offensiva su Rafah per evitare che Israele attacchi l’Iran - Roma, 18 apr. (askanews) – Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all’offensiva israeliana su Rafah, in cambio di una rinuncia del governo israeliano ad una ritorsione contro l’Iran: lo sostiene il ...askanews

Baerbock, 'il G7 deve reagire all'attacco dell'Iran' - Il G7 deve mostrare "una reazione" dopo l'attacco "senza precedenti" dell'Iran contro Israele. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a margine del G7 Esteri a Capri. (ANSA) ...ansa