Fare Festival | competenze in primo piano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Per un anno hanno fatto una vera e propria full immersion nel mondo del lavoro e delle sue opportunità con aziende, terzo settore e specialisti. Ora gli studenti del Nord Milano diventeranno i protagonisti di, dedicato al lavoro e allegiovanili, in programma dal 10 al 12 maggio a Spazio Arte. L’obiettivo, come spiegano cooperativa La Grande Casa, associazione Ecate e Sconfinando, è valorizzare la partecipazione come pratica di cittadinanza attiva e restituire spazio decisionale alle nuove generazioni perché possano sentirsi protagoniste nella costruzione del proprio futuro, anche professionale. "Questo è l’anno zero di. L’intenzione è che ildiventino un appuntamento fisso che nei prossimi anni si riesca a coinvolgere più scuole, aziende e giovani", sottolinea ...