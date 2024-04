Emma Villas si qualifica alla finale playoff Archiviata la pratica con Porto Viro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) SIENA 31 SIENA: Copelli 12, Trillini 9, Nevot 5, Bonami, Tallone 14, Coser, Krauchuk 19, Milan 1, Gonzi, Acuti, Pierotti 10, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi: Zamagni 7, Zorzi, Tiozzo 9, Pedro 1, Sette 3, Lamprecht, Barone 11, Barotto 17, Garnica, Bellei, Charalampidis, Sperandio, Morgese, Eccher. All. Morato Arbitri: Nava, Marconi Parziali: 22-25, 25-16, 25-20, 25-13 SIENA – Finisce 3-1 controè in. Dopo un primo set difficile la squadra di Graziosi prende le misure agli avversari e ripete lo stesso successo in quattro set già visto in tre dei quattro precedenti stagionali. Da domenica saràcontro ...