Eccheli lancia la sfida a Perugia | Il sogno c’è - ora onoriamo la serie

(Di giovedì 18 aprile 2024) di Andrea Gussoni È arrivato il giorno di gara-1 della finale scudetto, con la Mint Vero Volley Monza che dopo l’impresa alla bella con i campioni in carica dell’Itas Trentino, farà visita alla Sir Susa Vim. Coach Massimonon ha niente da perdere e per questo punta ancora più in alto: "Abbiamo realizzato il bellissimodella finale, ma da stasera dovremo essere ancora più bravi per onorare la, giocando con coraggio e determinazione. Lasceremo sul campo tutto quello che abbiamo, per contrastare la corazzata umbra". Con ogni probabilità verrà confermata la formazione delle ultime gare con tre schiacciatori di ruolo e in particolare Eric Loeppky al posto di Arthur Szwarc. Tutto questo per non rinunciare all’esperienza di Stephen Maar che da quando è rientrato ha cambiato il volto della ...