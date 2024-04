Conference League | Fiorentina-Viktoria Plzen - viola al bivio europeo Probabili formazioni e tv

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 17 aprile 2024 – In un modo o nell’altro, oggi serve almeno un gol ed è la grande occasione di riscatto per l’attacco dellache segna col contagocce. Nella gara di ritorno dei quarti di finale dicontro il(diretta tv: ore 18:45 - Dazn, Sky Sport Calcio) bisognerà segnare e, magari, offrire uno spettacolo un po’ più divertente della gara in Repubblica Ceca che ha prodotto un malinconico (e rischioso) 0-0. Mister Vincenzo Italiano punta espressamente su Belotti, tolto dal campo dopo meno di un’ora contro il Genoa, proprio per arrivare più fresco oggi pomeriggio ed essere finalmente decisivo. Bisogna assolutamente sbloccarsi, superare quella sorta di maledizione che sembra colpire l’attacco(Italiano, scherzando, parla ...

Come da previsioni l’Aston Villa si è preso l’andata dei quarti di Europa League battendo 2-1 il Lille davanti ai propri tifosi ma la squadra di Emery non può essere completamente soddisfatta del ... (infobetting)

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Fiorentina-Viktoria Plzen , match valido per il ritorno dei quarti di Conference League 2023/2024. Lo 0-0 dell’andata non è granché per i viola, che ... (sportface)

Fiorentina-Viktoria Plzen: programma e telecronisti Sky e Dazn ritorno quarti Conference League - Il dato sui tifosi del Viktoria Plzen al Franchi in vista della sfida di domani, ore 18:45, in Conference League contro la Fiorentina Per la gara di domani… Leggi ...informazione

Europa League – Roma-Milan, tutto in una notte. Atalanta per un sogno Conference League – Fiorentina in semifinale a 1,20 su Sisal.it - La Fiorentina parte in discesa contro il Viktoria Plzen per un posto in semifinale di Conference League. Viola favoriti a 1,38 rispetto al 9,00 dei cechi con il pareggio a 4,50. Ancora più ampia la ...padovanews

SNAI – Europa League: Roma-Milan, Pioli insegue la rimonta «2» a 2,45, ma per la qualificazione è avanti De Rossi - Dopo lo 0-1 dell’andata, i giallorossi sono favoriti per il passaggio del turno a 1,35, contro i 3,25 per i rossoneri. Atalanta con il Liverpool per consolidare il vantaggio, Fiorentina a 1,37 in ...padovanews