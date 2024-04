Caltagirone - la polizia denuncia 2 giovani per furto d’auto e restituisce la vettura alla proprietaria

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Senza soluzione di continuità proseguono i servizi di controllo del territorio predisposti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza diper contrastare il fenomeno dei furti di auto in città. Nel corso di un servizio dedicato, una pattuglia delladi Stato appartenente al predetto Commissariato ha individuato un’auto che, dagli immediati accertamenti svolti, è risultata rubata. I poliziotti hanno fermato il veicolo dopo un breve tentativo di fuga; a bordo vi erano dueche sono stati, quindi,tiProcura della Repubblica presso il Tribunale diper il reato di ricettazione. L’automobile è stata così restituitalegittimache, mostrando stupore per ...

