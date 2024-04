Calciomercato – Interesse concreto della Lazio su Simeone

Zhang: è corsa contro il tempo per tenersi l'Inter - Steven Zhang sta combattendo la battaglia più importante degli ultimi anni da presidente nerazzurro e no, non è la vittoria dello scudetto, bensì quella con.calciomercato

Tuttosport – Napoli, piace Koopmeiners che in azzurro potrebbe ritrovare Gasperini - Nell’edizione odierna Tuttosport riporta di un Interesse della società azzurra per Teun Koopmeiners: “Nessun nome, ma non è un mistero che – limitandosi all’Italia – l’olandese sia in cima alla lista ...mondonapoli

Simeone verso l'addio: "Interesse concreto della Lazio, estate complicata per ADL" - Giovanni Simeone potrebbe dire addio alla maglia maglia azzurra. Ne ha parlato il Corriere del Mezzogiorno. Rivoluzione in atto per il Napoli che potrebbe comprendere l'addio di molti elementi che han ...areanapoli