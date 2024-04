Calcio a 5 serie b Vigor ko a Prato Intanto le giovanili volano in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Terminata dopo due stagioni l’avventura nel campionato nazionale diB, con la matematica retrocessione alla penultima giornata, laFucecchio ha chiuso l’annata con una netta sconfitta sul campo del ben più quotato Futsal. Una gara senza storia, terminata 10-2 con reti fucecchiesi di Petri e Ammannati, che ha comunque permesso a coach Poli di far fare esperienza a tanti giovani. Proprio i giovani, infatti, sono il futuro della, che ha nel frattempo qualificato sia Under 17 che Under 15 alle finali per il titolo regionale di categoria. Tornando al girone C diB laFucecchio ha chiuso al 10° posto con 19 punti, a meno 6 dalla posizione che avrebbe consentito la possibilità di giocarsi la salvezza nel play-out. Nella stagione 2024-’25 sarà quindi derby ...