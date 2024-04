Borsa | Europa cauta in vista di Wall Street - giù il petrolio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Borse europee in cauto rialzo in attesa dell'apertura di, i cui future segnalano il primo rialzo in cinque giorni dopo le turbolenze provocate dall'inciampo dei mercati sulla tempistica del taglio dei tassi. Parigi avanza dello 0,4%, Londra dello 0,3%, Milano dello 0,1% mentre Francoforte è poco mossa. A New York i future sul Nasdaq salgono dello 0,3% e quelli sull'S&P 500 dello 0,2% in attesa dei dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione e di una serie di interventi di banchieri centrali (Williams, Bowman, Bostic). In lieve recupero anche i titoli di Stato con i rendimenti del Btp decennale in calo di 3 punti base al 3,68% mentre lo spread con il Bund si restringe di un paio di punti, a quota 142. Continua a ritracciare il(-1,1%), su cui proseguono i realizzi dopo il tonfo di ieri, in scia al ...