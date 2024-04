Bidone della spazzatura a fuoco a Bologna | l’allarme dato dai passanti

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 –e tanto fumo si sono sviluppati da un cassonettoalle fiamme, ieri sera in via Zaccherini Alvisi, una traversa di via Massarenti, poco distante dall’ospedale Sant’Orsola. Sono stati alcuni, intorno alle 23,30, a dareai vigili delper ilincendiato. Non è chiaro se si sia trattato di un atto vandalico o di un mozzicone di sigaretta che, buttato ancora acceso nel cassonetto, ha innescato il rogo.

