TENNIS TAVOLO | domenica a sesto fiorentino la gara decisiva Valdarnesi a un passo dalla serie C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) SAN GIOVANNI IlValdarno a unpromozione inC dopo l’importante vittoria di sabato 13 aprile contro l’Artiginaelli Firenze col punteggio di 5-1. Hanno segnato due punti a testa Martinino, Bagnolesi e uno Deventi. La formazione valdarnese del presidente Vivaldo Nannoni si trova ancora al primo posto del girone, ad una giornatafine del campionato di D1 con la squadra del Ciatti Firenze, che la segue con gli stessi punti, ma seconda in virtù dello svantaggio negli incontri diretti. Le 11 vittorie conquistate e una sola sconfitta non bastano per decretare il vincitore del girone e così rimane l’ultimo sforzo: vincere a21 aprile per poter avere la certezza di conquistare ...