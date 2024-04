Manchester City-Real Madrid | programma e telecronisti Amazon Prime Video ritorno quarti Champions League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ile isudi, match valido per ildeidi finale di2023/2024. A Etihad si sfidano gli inglesi e gli spagnoli che otto giorni prima hanno dato spettacolo per un 3-3 dal quale si riparte con in palio la semifinale. Difficile, quasi impossibile, fare un pronostico: ma chi andrà avanti, questo è certo, sarà la favorita per il trionfo nella finale di Wembley a Londra. Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 17 aprile.sarà visibile su...