Dueis megli che uan, parafrasando lo storico spot Maxibon con Stefano Accorsi. E così accade anche nella gelateria dei patrioti con ilvenerdì diin un comiz...

Il filo di Arianna Meloni: primo comizio da leader della sorella d'Italia, pronta al debutto tv - Venerdì la dirigente di Fratelli d'Italia, sorella della premier, è attesa a Viterbo per un evento sull'Europa. E intanto vuole ritornare in tv dopo il debutto di 30 anni fa da Santoro ...ilfoglio

Dopo le dichiarazioni del pentito, i riscontri: indagini dei Ros su società e parentele - I riscontri sono partiti immediatamente: dopo le ultime dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia, il brindisino Cesare Sorio, i carabinieri del Ros di Lecce, su delega della pm della ...quotidianodipuglia

Clan Tornese-Politi, le rivelazione del pentito: «Cena con aragoste e il conto pagato al boss» - Ostriche e aragoste al ristorante: il conto per una parte pagato in loco, per il resto da versare al presunto “boss”. E poi la proprietà “occulta” di un locale e ...quotidianodipuglia