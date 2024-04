Fratelli d’Italia punge | Il consiglio sia serio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’ultimo scontro incomunale porta con sé degli strascichi. Ad accendere la polemica era stata la consigliera della lista ’Per Massarosa’ Marzia Lucchesi, che aveva accusato le colleghe della maggioranza Francesca Bianchini e Agnese Marchetti di voler prolungare la seduta dell’assise oltre la mezzanotte per godere di un giorno di riposo dal lavoro. Adesso, sulla vicenda entra in scivolata. "La sinistra a Massarosa ha ridotto ilcomunale a un ritrovo per “vagabondi“ – scrivono l’ex sindaco Alberto Coluccini e l’ex assessore Michela Dell’Innocenti –; da tempo oramai infarciscono l’ordine del giorno di argomenti su cui purtroppo ilcomunale non ha alcuna competenza spaziando in dibattiti, commenti e giudizi fiume, spesso fuori luogo su qualsiasi argomento: ...