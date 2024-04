Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) FOLIGNO - In collegamento ci sarà anche Pif, il celebre conduttore e regista televisivo, all’appuntamento che l’associazione di promozione sociale Penso Positivo by Tommaso ha organizzato domenica alle 10 al’auditorium Santa Caterina. Sarà un incontro su istruzione e disabilità dal titolo ‘Voglio solo essere felice e comincio a scuola’. Dopo il benvenuto del presidente e della vice, Sandro Acciarini e Catia Borsellini e il video di saluto del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ci sarà un collegamento con il regista e conduttore televisivo Pif da sempre impegnato sui temi della disabilità e della inclusività. L’incontro vivrà di due momenti. Il primo, che ha come tema ‘Maneggiare con cura? Come cambia la percezione di concetto di inclusione nella società civile e nel mondo dell’istruzione’ vedrà come relatori Paola Fioroni, presidente dell’Osservatorio regionale sulla ...