Ciclismo Civitanova Bike Academy | gli allievi protagonisti nel memorial Renzi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una nuova stella sta nascendo e brilla già nel firmamento dello sport civitanovese. Siamo nel, assieme al calcio lo sport della tradizione italica eha inaugurato la stagione agonistica 2024 dei suoi giovani con un avvio strepitoso. L’associazione presieduta da Antonio de Angelis infatti ha esordito in gare ufficiali nella 9ª edizione del"Giuliano" a Sant’Elpidio a Mare e ha subito fatto centro: vittoria della categoria. Subito dopo lo stesso gruppo è stato impegnato nel 3° "Città di Montevarchi" e Niccolòha centrato un ottimo terzo posto. Un inizio da sogno per una società neonata, fondata appena nel 2020. Una realtà che lavora unicamente sui ragazzi e ambisce a farli diventare grandi ...

Domenica grande giornata di Ciclismo a Civitanova che ospiterà la 9ª edizione del Gran Premio dell’industria e 4° meeting Cesare Lattanzi. Il via 14.30 nella zona industriale di Civitanova . La ... (sport.quotidiano)

Ciclismo paralimpico. Marchica vince due titoli - Ai tricolori di Ciclismo paralimpico a Montesilvano, l’Anthropos Civitanova festeggia i due titoli di Leonardo Marchica e l’argento nella crono di Diego Priori. A rappresentare il gruppo Marchica, cat ...ilrestodelcarlino

Ciclisti Ieri Oggi e Domani: Battistelli e Grimaldi sugli scudi - La seconda tappa del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani porta alla ribalta l’umbro Pietro Battistelli e il marchigiano Leonardo Grimaldi ...corrieredellosport

Un viaggio in bici per amore della pizza e non solo: “Porteremo Civitanova nel mondo ma anche il mondo a Civitanova” - L'idea di Kyrylo Morresi e Lorenzo Belluccini di Angelica Mancini Domenica 7 aprile è iniziata l’avventura dei due giovani imprenditori civitanovesi Kyrylo Morresi e Lorenzo Belluccini, amici e soci d ...youtvrs