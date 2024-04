Zelensky | “Nato ha difeso Israele | Ucraina si difende da sola”

(Di martedì 16 aprile 2024) Il presidente ucraino: "Occidente alleato dinei cieli, non sulla carta" Con l'azione perredall'attacco dell'Iran, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia "hanno dimostrato di essere alleati non sulla carta, ma nei cieli, sul terreno, in azione. Mentre l'i suoi cieli da" nella guerra contro la Russia.

