WWE | Sheamus torna in azione dopo la lunga assenza e lo fa con la sua storica theme song nuova versione

(Di martedì 16 aprile 2024) Come annunciato dalla WWE nei giorni scorsi,to innel corso della puntata di Monday Night Raw di ieri notteuna. Era assente da mesi e non lottava dallo scorso mese di agosto quando venne sconfitto da Edge, in quello che fu l’ultimo match della Rated R Superstar in WWE. Il Celtic Warrior èto carico e pronto a riprendersi il suo spazio e a farne le spese è stato Ivar.“Written In My Face”mesi dito inieri notte a Raw dove ha sconfitto Ivar. Il Celtic Warrior èto portando con se la sua...

WWE: Sheamus ha un messaggio chiaro dopo il suo ritorno - Dopo il ritorno con vittoria a Raw, Sheamus ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro alle altre Superstar ...spaziowrestling

WWE Raw video highlights: Rhea Ripley vacates Women's title - After more than a year as champion, Ripley was forced to vacate the Women's title due to a shoulder injury. She appeared with her arm in a sling on Raw last night and announced the news. A frustrated ...f4wonline

Sheamus Warns WWE Locker Room After Return: "You don’t want this" - WWE Superstar Sheamus has sent a stern warning to the talents in the locker room after making a triumphant return on last night's Raw. 'The Celtic Warrior' spoke to WWE backstage interviewer Jackie ...msn