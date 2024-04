Variante al Pgt | ok dopo 4 Consigli

(Di martedì 16 aprile 2024)annullamenti in autotutela, errori di forma e illegittimità nelle votazioni, finalmente ilo comunale ha adottato laal Pgt. Lo ha fattole "legittime e dovute parziali revisioni con l’eliminazione dei vizi e la corretta applicazione della procedura", come ha spiegato il sindaco Ezio Casati leggendo in aula la relazione degli uffici tecnici e legale. Un percorso travagliato, che ancora nell’ultima seduta ha visto l’appello dell’opposizione a ritirare la. "Abbiamo stabilito un record: 4 volte per un Pgt ancora pieno di viziaver bloccato la città per 7 mesi - ha denunciato Annunziato Papaleo della Lega -. Questo iter è diventato una barzelletta solo per non aver ascoltato i nostri rilievi a novembre. Si doveva revocare la procedura e rimandare ...

Sarà illustrata mercoledì 21 febbraio in Comune la variante generale al Pgt che l’Amministrazione comunale del sindaco Andrea Ceffa vorrebbe approvare entro l’autunno per procedere all’adozione il ... (ilgiorno)

"Non è vero che la città si blocca, se non viene approvato questo piano di governo del territorio". Michele Lissia consigliere comunale del Pd e candidato sindaco del centrosinistra alle ... (ilgiorno)

