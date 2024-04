(Di martedì 16 aprile 2024) Nuovi servizi per i centri urbani e un occhio di riguardo anche per i più giovani:ledia partire dai canoni d'abbonamento

Solo pochi giorni fa, i Jalisse – il mitico duo musicale composto da Alessandra Drusian e il marito Fabio Ricci – hanno pubblicato un video in cui, dopo aver ricevuto una strana lettera, dicevano ... (donnapop)

Telepass, più mobilità urbana. Nuovi modelli di pagamento: tutte le nuove offerte - Novità in arrivo per Telepass. L’azienda guidata da Luca Luciani punta forte sulle città, con una serie di nuovi servizi e l’obiettivo di diventare il principale ...ilmessaggero

Telepass, cambia tutto: ecco le novità in arrivo - Nuovi servizi per i centri urbani e un occhio di riguardo anche per i più giovani: ecco le novità di Telepass a partire dai canoni d'abbonamento ...ilgiornale

Telepass, mazzata per gli automobilisti: il canone costerà il doppio - Dal 1° luglio, l'offerta "Base" costerà 3,90 euro al mese (in aumento rispetto agli attuali 1,83 euro) e permetterà di associare due targhe. Ma non solo ...affaritaliani