Seconda tappa Tour of Alps 2024 | De Marchi vince per distacco

(Di martedì 16 aprile 2024) Trionfa l’Italia allaof, da Salorno a Stans di 190,7 km, grazie ad Alessandro De, che taglia il traguardo in solitaria e con largo vantaggio su Gamper e Pellaud. Tobiass Foss conserva il primato in classifica generale.OF: LA CRONACA La fuga odierna ha visto protagonisti sei corridori: Patrick Gamber, Alessandro De, Simon Pellaud, Lukas Postlberger, Atsushi Oka e Yuma Koishi, che hanno guadagnato cinque minuti sul gruppo, che non riuscirà mai a rientrare Con il passare dei chilometri sono rimasti soltanto in tre con Gamper che ha provato ad andare via, ma Dee Pellaud lo hanno ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour OF THE Alps 10.39 Davide Bais (Team Polti-Kometa) non è partito quest’ oggi . SI VA! Iniziata la seconda tappa del Tour of the ... (oasport)

Uno splendido Alessandro De Marchi si aggiudica la seconda tappa del Tour of the Alps grazie ad una grande azione in solitaria nell’ultima salita. La tappa , la più lunga della corsa con 190,7 km, ... (sportface)

Prosegue il Tour of the Alps 2024 di ciclismo su strada: la breve corsa a tappe vede andare in scena la seconda frazione con partenza da Salorno ed arrivo a Stans dopo 190.7 km. L’epilogo arriva con ... (oasport)

