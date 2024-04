Scossa all’alba ai Campi Flegrei di magnitudo 2 | 5

(Di martedì 16 aprile 2024) Nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2024, il territorio deiha registrato unasismica dipreliminare 2.5, un evento più energetico rispetto a quelli precedenti. Questo terremoto, registrato alle ore 5:38, si è verificato ad una profondità di 2,6 km, con epicentro nella zona di Agnano Pisciarelli. È importante notare che questaè stata preceduta da altri sismi di minore intensità, il più forte dei quali ha raggiunto unadi 2.3 alle ore 4:11. Il fenomeno si inserisce in un quadro di sciame sismico che continua a interessare l’area, caratterizzato da frequenti ma lievi movimenti tellurici. Gli specialisti dell’Osservatorio Vesuviano monitorano costantemente la situazione, analizzando i dati sismici e geochimici, così come la deformazione ...

Montagne del Biellese in fiamme, allarme all'alba - Nel Biellese, intervento stamattina all'alba per un incendio nei boschi di Donato, al confine con l'eporediese. (ANSA) ...ansa

