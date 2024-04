Pentathlon moderno | World Cup | Alice Sotero e Alessandra Frezza in semifinale ad Ankara

(Di martedì 16 aprile 2024)hanno conquistato l’accesso inad, dove oggi ha preso il via la seconda tappa diCup di. Fuori in qualifica invece la terza azzurra in gara, Aurora Tognetti. Nelle qualificazioni, con le prove di scherma, nuoto e laser ru nel gruppo A,ha terminato sesta con 1043 punti, con il primo posto che è andato all’egiziana Salma Abdelmaksoud. 20esima Aurora Tognetti con 1016 punti. Nel gruppo C, invece,ha chiuso ottava con 1065 punti, mentre ha chiuso davanti a tutti l’ungherese Rita Erdos. Lafemminile è in programma giovedì 18 aprile, mentre domani le azzurre ...

Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Roberto Micheli (Fiamme Oro) mancano l’appuntamento con la finale nella prima tappa della World Cup 2024 di Pentathlon moderno , in corso di svolgimento a Il Cairo , ... (sportface)

Alice Sotero conquista la quinta posizione nella prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno . Al Cairo, in Egitto , è l’ungherese Michelle Gulyas ad ottenere il successo con 1423 ... (sportface)

VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA dell’Italia Voto della settimana per l’Italia: 7,5 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? M. Berta (mountain bike) ... (oasport)

Pentathlon, Alice Sotero e Alessandra Frezza staccano il pass per le semifinali della World Cup di Ankara - Ha preso ufficialmente il via la tappa della World Cup 2024 di Pentathlon moderno di Ankara (Turchia), secondo appuntamento stagionale. Per i colori italiani buon inizio con due atlete su tre che stac ...oasport

‘Maurizio racconta…’: le speranze di medaglia dell’Italia a Parigi 2024. Atletica, ciclismo su pista, Pentathlon moderno, judo e badminton - VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL'ITALIA Voto della settimana per l’Italia: 7,5 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) M. Berta (mountain bike) ...oasport

Pentathlon moderno: World Cup, Alice Sotero e Alessandra Frezza centrano la semifinale ad Ankara - Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) hanno conquistato l’accesso in semifinale ad Ankara, in Turchia, dove ha preso il via oggi la seconda tappa di World Cup di Pen ...napolimagazine