Maltrattamenti in asilo nido | svolta nelle indagini | in manette maestra

(Di martedì 16 aprile 2024)all’interno di un, importanteda parte delle forze dell’ordine: scattano leper unaUna terribile vicenda quella che arriva direttamente da Milano dove, all’interno di uncomunale, una decina di bambini di pochi mesi hanno vissuto le pene dell’inferno. Questi ultimi sono stati vittime di pesantida parte di una-educatrice che non ha mai svolto il suo ruolo nel migliore dei modi, semmai il contrario. Per una 45enne, infatti, dopo lunghesono scattate le inevitabiliin un...

Roma , 13 aprile 2024 – I carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario hanno notificato un’ordinanza che dispone la misura interdittiva della sospensione dal servizio per 6 mesi, a una educatrice ... (ilfaroonline)

Maestra d'asilo arrestata a Milano per maltrattamenti sui bambini della sua classe: insulti e botte per farli dormire (notizie.virgilio)

asilo nido degli orrori a Milano, arrestata maestra 45enne per Maltrattamenti sui bambini - Una maestra di 45 anni è stata arrestata, a Milano, per le violenze e i Maltrattamenti cui sottoponeva i bambini di un asilo nido.tag24

Bimbi maltrattati in un asilo nido a Milano, arrestata maestra. «Grida, insulti, minacce e violenze fisiche» - Grida, insulti, minacce ma anche violenze fisiche ad almeno dieci bimbi di pochi mesi o meno di un anno o poco più. Maltrattamenti quotidiani come offese volgari, strattonamenti e in ...ilmattino

Urla e violenze su bimbi di pochi mesi, arrestata maestra “priva di empatia”: li imboccava provocando loro il vomito - Una maestra d’asilo ed educatrice di 45 anni è stata arrestata a Milano per Maltrattamenti a dei bambini. Gli atti violenti sarebbero stati quotidiani, nei confronti di almeno dieci bimbi di pochi mes ...tecnicadellascuola