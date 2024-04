Luciano Canfora a processo | definì Giorgia Meloni “neonazista nell’animo”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024, filologo e noto storico, è stato rinviato a giudizio per diffamazione versochedell’animo”. Il Presidente del Consiglio non ha voluto passarci sopra e ha querelato lo storico, una mossa contro la quale si sono schierate diverse associazioni e cittadini. Il tribunale di Bari ha quindi dato il via libera alpoiché, come detto dal giudice Antonietta Guerra, è necessaria un’approfondita integrazione probatoria non compatibile con la struttura dell’udienza predibattimentale.ha deciso di costituirsi parte civile e, tramite il suo avvocato, ha chiesto un risarcimento di 20.000 euro per il danno morale subito. Come si legge nella ...