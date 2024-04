LIVE Cobolli-Nadal | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | l’azzurro attende il rientrante spagnolo

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-FONSECA DALLE 10.00 LADI ARNALDI-BAEZ (4° MATCH DALLE 11.00) 12:35 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta di. Come previsto il programma odierno è iniziato alle 11.00. Appena concluso il primo match sul campocon la vittoria in due parziali delloCarballes Baena sul francese Grenier. Giornata che prosegue con la sfida tra l’iberico Munar ed il nipponico Nishioka. A più tardi! Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno dell’ATP 500 diche vedrà opposto Flavio ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Cobolli , incontro valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024 (terra rossa). L’ex numero uno del mondo, entrato in gara grazie al ranking ... (sportface)

Atp Barcellona, oggi Nadal-Cobolli: quando e dove vederli in tv - In conferenza stampa, Rafa Nadal scioglie ogni dubbio: ha confermato che scenderà in campo e farà il suo ritorno dopo quattro mesi di assenza. Al primo turno dell'Atp Barcellona, affronterà l'italiano ...informazione

Italiani in campo martedì 16 aprile: Sonego, Cobolli, Arnaldi, Cocciaretto e Paolini-Errani. Orari e dove vederli - In mattinata Sonego-Fonseca, a prenzo col derby Paolini-Errani. Alle 16 circa il big match Nadal-Cobolli ...ubitennis

ATP Barcellona, Cobolli si prepara a Nadal: “Sono cresciuto vedendolo giocare, non parto battuto” - R: No, con Rafa e con Nole non ci ho mai giocato in carriera, e con Rafa non ci ho mai neanche palleggiato, si vede che all’epoca quando veniva al Foro ero troppo scarso per fargli da sparring partner ...ubitennis