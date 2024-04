LIVE Arnaldi-Baez 5-7 | 7-6 | 6-2 | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | l’azzurro rinasce dalle sue ceneri | cancella 4 match point e supera il n 19 del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-FONSECA LADI COBOLLI-NADAL16.00 Si chiude qui una PAZZESCAcon protagonista assoluto Matteo. Ritroveremogiovedì, domani giocheranno Lorenzo Musetti e il ripescato Andrea Vavassori. 18:50quindi consolida il posto in top 40 anche per questa settimana, affronterà Nicolas Jarry o il qualificato argentino Marco Trungelliti (che giocheranno domani), nella giornata di giovedì per un posto ai quarti di finale e altri 50 punti! 18:47chiude con 11 ace e 9 doppi falli, alcuni dei quali consecutivi e che sono costati molti dei CINQUE BREAK ...