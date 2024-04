L’esperienza di Chiambretti | Sarà dura sostituirlo Il Festival deve continuare nel solco che ha tracciato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) di Piero, gli altri se ne vanno, lei è l’unico che procede contromano... "Sicuramente Amadeus mancherà tantissimo alla Rai perché ricopriva molti orari strategici, però avrà avuto i suoi buoni motivi. In bocca al lupo ad Amadeus". Cosa pensa di questa Rai che perde pezzi importanti? "Però ha preso un pezzo da 90! Io sono piccolo, ma valgo due. Metà Amadeus e metà Gramellini". Per anni la Rai è stata granitica, come mai proprio adesso si verifica questo fuggi fuggi? "Probabilmente è un momento delicato. La Rai è la mamma di tutti, prima o poi si torna. Io sono stato via 18 anni, e adesso rientro con grande entusiasmo, spero di contribuire a non far sfigurare questi vuoti. La Rai è la Rai, anche se qualcuno dice Di tutto di meno. Io però non posso dire nulla perché ho appena posato le valigie. Non ho ancora ben chiaro cosa farò perché aspetto delle ...