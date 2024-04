La minaccia nucleare di Teheran | Armi mai usate prima In camp anche la CIna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 aprile 2024) Il mondo è col fiato sospeso per il rischio di una escalation ulteriore del conflitto in Medio Oriente con l'attesa risposta di Israele all'Irana e quest'ultimo che allude all'arma atomica. Il rappresentante del Comitato per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Abolfazl Amouei, ha dichiarato che se Israele dovesse rispondere all'attacco di droni e missili dell'Iran, il Paese è "pronto a usare un'arma che non abbiamo mai usato", riporta Iran International. Nella stessa dichiarazione, Amouei ha affermato che Israele dovrebbe considerare i suoi prossimi passi e "agire con saggezza". Dal canto suo Israele ha rassicurato i Paesi arabi alleati nella regione - come Egitto, Giordania e Stati del Golfo - che la sua risposta all'attacco iraniano non li metterà in pericolo. È quanto ha riferito l'emittente pubblica Kan, secondo la quale lo Stato ebraico ha fatto presente che la ...