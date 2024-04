Juve Chiesa | il suo futuro è legato a quello dell’allenatore

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 16 aprile 2024), tiene banco in casa bianconera la situazione di Federicodopo i malumori del derby: ecco da cosa dipende il suoL’edizione odierna di Tuttosport apre con la situazione legata aldi Federicoalla. Equivoci tattici e mugugni nel Derby, tormenti sempre più visibili, ma non va via. Per i bianconeri non è incedibile,