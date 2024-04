Il nuovo business delle case affittate solo agli anziani

(Di martedì 16 aprile 2024) Niente appartamenti in affitto ai giovani, ma porte aperteover 60. Si chiama "senior housing" o "senior living" ed è una tendenza che sta prendendo piede anche in Italia. Complice una popolazione sempre più anziana, c'è chi decide di fare impresa col mercato immobiliare "riservato" a questa...

Mirino montato al contrario e copriobiettivo, la foto della Marina scatena l'ilarità: «È così che cercate nuove reclute» - La Marina degli Stati Uniti nel "mirino" dei social. Al centro una gaffe proprio della U.S. Navy che in un post su Instagram, poi cancellato, ha pubblicato la foto di ...leggo

5G&Co. 2024. L’agenda digitale dell’Italia e dell’Europa del futuro - Gli interventi al 5G&Co. – Everything is connected di Eliana Longi (IX Commissione Trasporti, Poste e TLC), Michelangelo Suigo (Inwit) e Beatrice Covassi (Parlamento europeo).key4biz

Guerra in Israele: la diretta no stop - Per la prima volta fuori con amici fino a tardi. La gioia e la tristezza di vivere in guerra. Al Sud della striscia sono giorni più tranquilli, ma la guerra ...repubblica