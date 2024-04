I magistrati antimafia fanno a pezzi l’indulto proposto da Italia viva | “Così si dimezzano le pene Fuori 23 mila detenuti | soprattutto boss”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Non un indulto mascherato ma un indulto a tutti gli effetti, che avrebbe l’effetto di dimezzare leemesse negli ultimi 16 anni. Il risultato? Circa ventitrèuscirebbero dal carcere nei prossimi 21 mesi:persone condannate per reati di tipo mafioso, per reati contro la persona o contro la pubblica amministrazione. Ila proposta di legge depositata dal renziano Roberto Giachetti. La norma – depositata dal parlamentare die firmata anche da Francesco Bonifazi, Maria Elena Boschi e Davide Faraone – è in discussione alla commissione Giustizia della Camera. Ed è proprio davanti all’organo parlamentare presieduto da Ciro Maschio di Fdi che sono stati ...