Giunta | ok al Piao | previste quasi 50 assunzioni nel corso di un triennio

(Di martedì 16 aprile 2024) Benevento: Benevento, 16 aprile 2024 – La, presieduta dal Sindaco Clemente Mastella ha approvato stamane il(Piano integrato attività e organizzazione). Si tratta di un documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. Tra questi, i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticorruzione.“Con il Piano Anticorruzione potenziamo il quadro d’azione finalizzato a prevenire i fenomeni corruttivi e di malaffare, secondo gli standard nazionali e comunitari a tutela della Pubblica amministrazione e della legalità. A partire dal contesto legislativo vigente e in base al quadro normativo di riferimento applicabile, ilcontiene una puntuale strategia di prevenzione per determinare nell’Ente le più puntuali condizioni di ...

