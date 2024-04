Fedez e la torta di compleanno speciale per l’assistente Eleonora Sesana | “Ti voglio bene”

(Di martedì 16 aprile 2024)è una delle collaboratrici più strette di. Mai fuori posto, schiava, lontana dai social e soprattutto una delle poche persone che godono la stima e la fiducia incondizionata del rapper. Così, in occasione deldi, ha fotografato ladicon un collage di scatti paparazzati che ritraggono la festeggiata in diverse occasioni pubbliche. Non manca nemmeno uno dei titoli dedicati a lei, su chi fosse e quali fossero le sue origini. A corredo dello scatto le parole di: “con le foto delle paparazzate degli ultimi mesi. Auguri alla mia assistente, ti”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Fedez al Coachella con Giulia Ottorini: chi è la creator di OnlyFans nel mirino della Guardia di Finanza per evasione fiscale - Mentre Chiara Ferragni resta trincerata dietro il suo prolungato silenzio social, Fedez si dà alla pazza gioia negli Stati Uniti. In questi giorni il rapper sta partecipando al Coachella ...ilgazzettino

Fedez, la torta per il compleanno dell’assistente fa discutere: “Con tutte le paparazzate…” - Una torta di auguri molto particolare da parte di Fedez in occasione del compleanno della sua assistente, Eleonora Sesana.donnaglamour

Fedez, gli auguri all'assistente Eleonora: la torta è esilarante - Nelle ultime ore Fedez ha fatto parlare di sé non solo per il suo soggiorno californiano in occasione del Coachella - con tanto di voci su un possibile flirt con Giorgia Ottorini, ma anche per un gest ...msn