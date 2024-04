Dolce&Gabbana supporta i giovani con Gen D Vol 2

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 16 aprile 2024) Durante il FuoriSalone, 11 nuovi nomi da tutto il mondo sono i protagonisti di uno scambio creativo con il Dna del brand. Le opere esposte in via Broggi 19, e visitabili dal 16 al 21 aprile Gen D. fa le cose in grande e torna protagonista della Milano Design Week 2024. In occasione della settimana