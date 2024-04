De Rose è una garanzia | mai banale Ciofi impeccabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Siano 6: bene sul diagonale di Carpani, scelta pessima invece l’uscita fuori area su Melchiorri ampiamente controllato da Prestia (meritava un giallo).7,5: titolare dopo cinque mesi e mezzo, ha tanta carica che un ruolo non gli basta.in difesa, quando può aggredisce la fascia da ala consumata. Serata senza errori. Coccolo 6: Toscano gli concede un po’ di palcoscenico e lui risponde presente. Prestia 7: lascia le briciole chiunque incroci i tacchetti con lui, che sia Melchiorri o Sbaffo. Si concede una sovrapposizione sulla fascia che non è esattamente nel suo repertorio. Gli viene bene anche quella. Pieraccini 7: cambia la corsia non il risultato, pure a sinistra dimostra affidabilità e precisione. Respinge un tiro di Melchiorri destinato all’angolino. Adamo 6: solito copione delle ultime partite, giocate importanti alternate ...