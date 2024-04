“Da quando sono mamma mi sento molto sola…”

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 16 aprile 2024) Buongiorno,una giovanedi 26 anni. Il mio piccolo ha un anno e mezzo e, come succede a volte, è capitato e non è stato cercato. Sapevo che non era il momento giusto per me di diventare madre, ma non me lasentita di abortire. Amomio figlio, ma mianchesola: i miei genitori mi aiutano, ma non quanto vorrei, eche mi sto perdendodi quello che stanno facendo le mie amiche e i miei amici, con le loro uscite, i loro viaggi, le loro esperienze. Non mipentita della mia scelta, ma in certi momenti miin gabbia e in trappola. Come posso risolvere questa situazione e quest’ansia che vivo costantemente? Fra poco cercherò di trovarmi nuovamente un lavoro, magari uscire ...