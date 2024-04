Da Oliha a Forte | gli italiani che potrebbero avere una chance per un Mondiale pro a breve termine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) Soltanto tresi trovano nella top-15 delle rispettive categorie di peso nei ranking delle sigle mondiali (WBA, WBC, WBO, IBF). Etinosaè 14mo tra i medi per la WBC; Mauroè piazzato tra i piuma (11mo per la WBC e nono per la WBO); Michael Magnesi è sesto per la WBC e settimo per la IBF tra pesi superpiuma. Questo è il panorama del pugilato professionistico del Bel Paese, che al momento fatica a trovare una stella in grado di trascinare l’intero movimento. Michael Magnesi è stato recentemente sconfitto da Masandori Rikiishi nel match che metteva in palio il titolo WBC Silver dei pesi superpiuma e che garantiva anche la possibilità di andare a sfidare lo statunitense O’Shaquie Foster per la cintura. Al momento restano dunque soltantocome carte ...