(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "L'età incide sulle diverse dimensioni della. Lepiù avanti negli anni sono maggiormente sensibili allafisica, relativamente meno le nuove. Lamentale è sempre più sociale, relazionale, strettamente interconnessa con concetti come il benessere familiare e professionale. La sensibilità tra le, così comeil mix tra cura e attenzione. Su tutto questo gioca un ruolo fondamentale la diffusione delle tecnologie, non tanto quelle legate al mondo della scienza, quanto quelle di consumo, che aiutano i singoli a prendersi più cura di se stessi”. Lo ha detto Michele, direttore Centro di ricerca ...

Costabile (Luiss X.Ite): "Cambia il concetto di salute in base alle generazioni" - Lo ha detto Michele Costabile, direttore Centro di ricerca Luiss X.Ite, ieri a Roma, in occasione del convegno ‘Emerging healthcare trends. A closer look across generations', nel corso del quale sono ...adnkronos

Studio Luiss: dopo covid cambiato concetto del prendersi cura della salute - Roma, 16 apr. (askanews) – Non c’è più la paura del Covid ma, forse, una delle eredità che ci ha lasciato la pandemia è l’idea che ci si debba prendere comunque cura della propria salute. E forse lo r ...askanews

L'evoluzione del concetto di salute, un viaggio attraverso le generazioni - Nell'epoca post-pandemica, l'attenzione verso la salute ha subito una svolta epocale, riflettendo un profondo cambiamento nella società italiana.stream24.ilsole24ore