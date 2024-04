Barcellona-PSG | quarti Champions League | probabili formazioni e diretta tv

(Di martedì 16 aprile 2024) A un passo dalle semifinali della massima competizione calcistica del Vecchio Continente. Mancano, infatti, soltanto novanta minuti che metteranno in palio quattro, preziosissimi, pass per accedere al penultimo atto della UEFA2023/24. Chi succederà nell’albo d’oro ai Citizen di Pep Guardiola che nella passata stagione si sono assicurati la coppa dalle grandi orecchie battendo in finale l’Inter?-PSG è una delle sfide in programma in questo ritorno deidi finale della competizione che il prossimo anno cambierà il suo format: nei primi quarantacinque minuti hanno trionfato, in trasferta, gli spagnoli di Xavi sui parigini dell’ex Luis Enrique in virtù di uno spettacolare 2-3 finale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’incontro con le ultime, il pronostico, le ...

Alle 21:00 di oggi , martedì 16 aprile, Barcellona e PSG scenderanno in campo in occasione del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023 / 2024 . Dopo lo spettacolare 3-2 che ha ... (sportface)

Il Psg a Barcellona per la vendetta in Champions. Borussia e Atletico, la semifinale per dimenticare il campionato - Fece eccezione solamente la coppa del Covid (19/20), quando il Psg riuscì per la prima e unica volta a ribaltare ... a cominciare da quel fragoroso 6-1 con il Barcellona, proprio il Barcellona, ...msn

Barcellona-Psg, alle 21 torna la Champions League: ecco come vederla in streaming gratis - Barcellona - Psg, questa sera alle 21 dall'Estadio Olimpico torna la Champions League, con il ritorno dei Quarti di finale. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis sul sit ...globalist

Calcio: Champions. Barça-Psg,notte di fuochi d'artificio in hotel ospiti - Questa sera il ritorno dei quarti di finale dopo il 3-2 con cui i catalani si sono imposti all'andata Barcellona (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il ...sport.tiscali