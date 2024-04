Aperitivo con Monet al parco Sempione di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 - Arte, tecnologia e buona cucina: sono gli ingredienti di "con", l'appuntamento organizzato "Way Experience" la startup che promuove la cultura e la bellezza del territorio attraverso esperienze immersive e "Locale", il ristorante in zona Arco della Pace a. L'appuntamento è sabato 20 aprile, il pic nic accompagnerà gli ospiti alla scoperta della pittura impressionista di Claudegrazie all’utilizzo di speciali visori per la Realtà Virtuale. Come funziona? Dopo aver ritirato il cestino di vimini con tutto il necessario per l'al ristorante di via Domenico Cirillo 12, a piedi si raggiunge, per la precisione Viale Miguel de Cervantes 1. Qui grazie all’utilizzo di appositi ...