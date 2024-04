Addio all' avvocato Ferlito | presidente dell' associazione “Stalking We Care”

Nella rubrica 'Dietro le Quinte' su NuovoTv, Biagio D'Anelli (ex prezzemolino dei salotti di Barbara d'Urso) ha lanciato un vero e proprio scoop che potrebbe far tremare il tg satirico di Antonio ... (tvpertutti)

Il pubblico è accorso in massa su Rai1 per salutare Amadeus nel giorno del divorzio con il servizio pubblico. Forse solo per curiosità, forse nell’attesa di un suo commento, senza sapere che la ... (ilfattoquotidiano)